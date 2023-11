Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Schölling

Falsche Polizisten wieder erfolgreich

Coesfeld (ots)

Erneut erfolgreich waren Betrüger gestern Abend (21.11.2023, 19.00 Uhr bis 23.20 Uhr) bei einer Frau in Senden in der Bauerschaft Schölling. Mit der Masche des falschen Kriminalbeamten, der Geld und Schmuck sicherstellt, weil in der Nähe eingebrochen worden sei und ihre Adresse auf einer Liste auftauche, überzeugten die Betrüger die Sendenerin am Telefon, ihr Bargeld (niedrige dreistellige Summe), Schmuck und eine Bankkarte in einen Kochtopf zu legen und einem Polizisten zu übergeben. Dieser erschien gegen 19.30 Uhr an der Wohnanschrift und kann wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - ca. 30 - 35 Jahre alt - ca. 180 - 185 cm groß - schlanke Statur - dunkle uniformähnliche Kleidung - dunkle kurze Haare - deutsches Erscheinungsbild

Das Telefonat hielten die Betrüger über Aufrecht. Sie sprach mit zwei angeblichen Kommissaren der Krimalpolizei Senden, die sich als Herr Meier und Herr Bach ausgaben.

Zu ihnen kann folgendes gesagt werden:

Herr Meier

Ca. 40 Jahre Evtl. bayrischer Dialekt

Herr Bach

Ca. 30 Jahre Deutliche Aussprache Hochdeutsch

Erst der Sohn, an den sie das Telefon übergab, als dieser gegen 23.20 Uhr nach Hause kam, bemerkte den Betrug, beendete das Telefonat und alarmierte die Polizei.

Die Polizei fragt: Wer hat zur angegebenen Uhrzeit fremde Personen, auswärtige Fahrzeuge oder Taxis im Bereich der Bauernschaft Schölling und Umgebung gesehen?

Da es immer wieder zu solchen Anrufen kommt, gibt die Polizei Tipps, wie Sie sich schützen. Sprechen Sie unbedingt mit ihren Familienmitgliedern über die verschiedenen Betrugsmaschen:

- Die Polizei erkundigt sich nicht nach Wertsachen - Die Polizei ruft nie mit der 110 an - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen und Wertsachen und übergeben sie diese in keinem Fall an Unbekannte - Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein - Rufen Sie keine Nummer an, die der falsche Polizist Ihnen gibt. Auch da geht ein Betrüger ran - Legen Sie auf und rufen Sie die echte Polizei unter 110

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell