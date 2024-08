Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Polizei begeistert beim Familientag des Springefests

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (11.08.2024) nahmen die Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei zusammen mit den Personalwerbern und einem Vertreter der Kriminalprävention am Familientag des Springefests teil. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen hatten die Besucher die Möglichkeit, sich umfassend über wichtige Themen wie Pedelec, E-Scooter, Einbruchsschutz und die Voraussetzungen für den Einstieg in den Polizeiberuf zu informieren. Besonders die kleinen Besucher kamen auf ihre Kosten: Sie durften einen Streifenwagen von innen bestaunen und erhielten zahlreiche Give-aways, die für leuchtende Augen sorgten.

Ein Highlight für die Erwachsenen war die Möglichkeit, durch eine Rauschbrille zu sehen und so zu erfahren, wie die "Sicht" mit 1,1 Promille ist. Diese eindrucksvolle Erfahrung sensibilisierte die Besucher für die Gefahren von Alkohol am Steuer und unterstrich die Bedeutung der Verkehrssicherheit.

Die Veranstaltung war nicht nur eine Gelegenheit sich zur informieren, sondern auch ein schöner Tag für die ganze Familie. Die Hagener Polizei freut sich über das große Interesse an ihrer Arbeit und die positive Resonanz der Besucher. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell