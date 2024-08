Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht der schweren Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (06.08.2024, gegen 12 Uhr) geriet, aus bislang ungeklärter Ursache, ein 62-Jähriger mit einem 58-Jährigen in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Streit. Der Streit eskalierte und der 62-Jährige biss seinen Kontrahenten mehrfach und verletzte dessen Auge schwer. Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatablauf sowie zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat aufgenommen.

Zeugen werden geben sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell