POL-PPRP: Radfahrerin beim Überholen gestreift

Ludwigshafen (ots) - Mehrere Lampen beschädigten Unbekannte in der Zeit vom 29.07.2024 bis zum 04.08.2024 im Außenbereich der Ernst-Reuter-Schule (Schlesierstraße). Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen an der Ernst-Reuter-Schule gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

