POL-PPRP: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad

Am Dienstagmorgen (06.08.2024, gegen 9 Uhr) wurde eine 85-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Raiffeisenstraße verletzt. Eine 87-jährige Autofahrerin streifte die Radfahrerin beim Überholen, wodurch diese stürzte. Die Gestürzte erlitt, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

