POL-PPRP: 22-Jähriger mit Glasflasche geschlagen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (06.08.2024, gegen 21 Uhr) geriet ein 22-Jähriger mit vier Jugendlichen in der Nähe der Fußgängerunterführung der Dessauer Straße in Streit. Im Verlauf des Streites wurde der 22-Jährige von zwei Personen aus der Gruppe geschlagen und getreten. Kurze Zeit später traf der 22-Jährige im Hemshofpark erneut auf die Personengruppe. Eine Person schlug dem 22-Jährigen hier eine Glasflasche an die Stirn. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnte ein 13-Jähriger kontrolliert werden. Dieser hatte eine Schnittverletzung an der Hand. Aufgrund der Personenbeschreibung dürfte es sich bei dem 13-Jährigen, um den Angreifer handeln, der mit einer Glasflasche zugeschlagen hatte. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten dauern an.

