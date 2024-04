Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnbetriebsunfall am Plochinger Bahnhof

Plochingen (ots)

Zu einem Bahnbetriebsunfall ist es am gestrigen Freitagabend (26.04.2024) auf der Strecke zwischen Plochingen und Wendlingen gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine mit circa 300 Reisenden besetzter Regionalbahn am gestrigen Abend zunächst von Stuttgart in Richtung Tübingen. Kurz nach dem Plochinger Bahnhof soll es dann gegen 18:10 Uhr zu einer Zwangsbremsung des Zuges und einem damit verbundenen technischen Defekt gekommen sein. Die Gründe für die Zwangsbremsung sind noch nicht abschließend geklärt, den aktuellen Ermittlungen zufolge wird jedoch von menschlichem Versagen ausgegangen. Durch den Vorfall kam es im Anschluss zu einer Rauchentwicklung an der Regionalbahn, sowie zu einer Beschädigung der Oberleitung. Durch die in einem Zugabschnitt ausgelöste Brandmeldeanlage kamen zudem einige Reisende mit dem verwendeten Löschmittel in Kontakt. Aufgrund der herabhängende Oberleitung konnten die alarmierten Einsatzkräfte die betroffenen Passagiere erst nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen aus dem Zug evakuieren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Bahnbetriebsunfall zwei Personen verletzt und noch vor Ort von den Rettungskräften versorgt. Als Folge dieses Vorfalls mussten die Bahnstrecken zwischen Plochingen und Wendlingen, sowie zwischen Plochingen und Göppingen zeitweise komplett gesperrt werden, was zu Verzögerungen im Zugverkehr führte. In dem vorliegenden Fall hat nun die Bundespolizeiinspektion Stuttgart die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell