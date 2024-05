PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bei Auseinandersetzung Messer eingesetzt +++ Mit Eisenstange gegen Pkw und Fenster geschlagen +++ Uhren und Münzen im Visier +++ Betrunken gegen Schild gefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Bei Auseinandersetzung Messer eingesetzt, Eltville am Rhein, Bahnhofstraße, Mittwoch, 29.05.2024, 23:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend eskalierte ein Streit in Eltville und mündete in mehreren Strafanzeigen. Gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am Bahnhof in Eltville informiert. Sofort eilten Polizeistreifen zum Bahnhof, wo sie mehrere Personen antrafen und kontrollierten. Ersten Ermittlungen nach war es zuvor zu einem Streit von mehreren Taxifahrern verschiedener Unternehmen gekommen, in dessen Verlauf mehrere Beteiligte aufeinander losgegangen waren. Zwei Männer im Alter von 32 und 30 wiesen Stichverletzungen auf, die in Krankenhäusern medizinisch behandelt werden mussten. Die Polizei nahm vor Ort einen 47-jährigen Mann fest. Er wird verdächtigt, zwei Kontrahenten mit einem Messer verletzt zu haben. Er wurde zur Polizeistation gebracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bereits einige Stunden zuvor war die Polizei bereits am Bahnhof im Einsatz gewesen und hatte dort Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigungen aufgenommen. Bei dieser Auseinandersetzung waren ebenfalls Mitarbeiter der Taxiunternehmen beteiligt gewesen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen der Vorfälle melden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville.

2. Mit Eisenstange gegen Pkw und Fenster geschlagen, Bad Schwalbach, Goetheplatz, Freitag, 31.05.2024, 00:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag nahm die Polizei in Bad Schwalbach einen Mann fest, der mit einer Eisenstange ein Fahrzeug und ein Gebäude beschädigt hatte. Gegen 00:35 Uhr erreichten die Polizei mehrere Mitteilungen über den Randalierer am Goetheplatz. Sofort zum Tatort geeilte Streifen nahmen den 33 Jahre alten Mann aus Bad Schwalbach fest und stellten die Eisenstange sicher. Am Gebäude und am Fahrzeug war ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro entstanden. Der Mann, welcher in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurde ins Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht. Ihn erwartet nun die nächste Anzeige wegen Sachbeschädigung.

3. Uhren und Münzen im Visier, Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße, Mittwoch, 29.05.2024, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen sind Einbrecher unter Zuhilfenahme eines Steins in ein Wohnhaus in Niedernhausen eingestiegen. Gegen 11:30 Uhr kehrte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses aus der Fritz-Gontermann-Straße nach einer rund 1½-stündigen Abwesenheit zum Haus zurück und stellte dabei ein eingeworfenes Wohnzimmerfenster fest. Sie rief die Polizei, welche im Rahmen der Spurensicherung feststellen konnte, dass die Täter zuvor mit einem Stein das Fenster eingeworfen und anschließend die Wohnräume betreten sowie durchsucht hatten. Entwendet wurden letztlich Uhren und Münzen.

Zeuginnen oder Zeugen die am Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder gar das Zerbersten der Scheibe wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

4. Betrunken gegen Schild gefahren, Geisenheim, Rheinstraße, Freitag, 31.05.2024, 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag ist ein betrunkener Fahrer in Geisenheim von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Gegen 01:45 Uhr befuhr der 20-Jährige mit einer Mercedes B-Klasse die Rheinstraße in Richtung Löserweg, als er aufgrund vorherigem Alkoholkonsums in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrsschild zusammenstieß. Der Heranwachsende blieb unverletzt, ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An Fahrzeug und Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von knapp 3.500 Euro.

