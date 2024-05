Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Kupfer gestohlen Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (14.05.), 18.00 Uhr bis Mittwochmorgen, 07.00 Uhr Kupfer vom Gelände der RAG entwendet. Die Täter öffneten gewaltsam ein Schloss am Haupttor und gelangten so auf das Gelände der RAG. Dort entwendeten sie aus einem Container etwa 1,5 Tonnen Kupfer im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobereichs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

