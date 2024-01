BPOL NRW: Scheinbar Hilfloser schlägt mit Faust nach Bundespolizisten

Düsseldorf (ots) - Im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde am Mittwochmorgen (17. Januar) um 5.35 Uhr, ein Mann (41) durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert, nach dem per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde für eine Haft von 180 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf suchte per Haftbefehl nach dem 41-jährigen Deutschen, weil er in der Vergangenheit in sieben Fällen eine ...

