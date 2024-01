Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann mit Haftbefehl fest

Düsseldorf (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde am Mittwochmorgen (17. Januar) um 5.35 Uhr, ein Mann (41) durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert, nach dem per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde für eine Haft von 180 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf suchte per Haftbefehl nach dem 41-jährigen Deutschen, weil er in der Vergangenheit in sieben Fällen eine Leistungserschleichung beging. Er wurde vom Gericht zu einer Geldstrafe von 5400 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 180 Tagen verurteilt. Die Geldstrafe konnte er nicht zahlen, sodass er zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Der Düsseldorfer wurde durch Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof angetroffen und polizeilich überprüft. Dabei wurde der Haftbefehl bekannt, der Mann festgenommen und der Wache zugeführt.

