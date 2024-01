Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 34-Jähriger flüchtet und widersetzt sich Bundespolizisten

Oberhausen (ots)

Ein Mann flüchtete am Dienstagabend (16. Januar), um 21.50 Uhr nach einer Leistungserschleichung aus der S3 im Oberhausener Hauptbahnhof in Richtung Westausgang. Der Tatverdächtige wurde im Nahbereich durch die Bundespolizisten gestellt. Währenddessen widersetzte er sich der Mitnahme und schlug in Richtung der Beamten.

Das Zugpersonal der S3 informierte die eingesetzte Streife der Bundespolizei über einen Mann, der bei Fahrtantritt kein gültiges Ticket besaß. Am Bahnsteig zu Gleis 10 des Oberhausener Hauptbahnhofes gab das Zugpersonal gegenüber den Beamten an, dass der 34-jährige polnische Staatsangehörige bereits in Richtung des Westausganges geflüchtet sei. Am Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof konnte der Tatverdächtige angesprochen und gestellt werden. Noch während der Ansprache drehte sich der Mann abrupt um, stieß einen Beamten von sich und versuchte in Richtung des Oberkörpers zu schlagen. Die Uniformierten konnten den Angriff abblocken, den 34-Jährigen zu Boden bringen und fixieren. Der betroffene Beamte blieb unverletzt und weiter dienstfähig.

Der Verdächtige wurde wegen fehlender Haftgründe von der Dienststelle entlassen. Die eingesetzte Streife leitete ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell