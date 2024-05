Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zigarettenautomat aufgebrochen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in Hauenhorst einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam den Automaten im Einmündungsbereich Hessenweg/Eichendorffstraße und entwendeten sämtliche Zigaretten und das Bargeld. Vermutlich liegt die Tatzeit am frühen Dienstagmorgen (14.05.) zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr. Ein Anwohner hörte in dieser Zeit laute Geräusche in dem Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer im angegebenen Bereich besondere Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

