Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Fahrschule

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Montag (13.05.), 12.00 Uhr bis Dienstag (14.05.), 09.30 Uhr in die Räumlichkeiten einer Fahrschule an der Oststraße eingestiegen. Die Täter schlugen, ersten Ermittlungen zufolge, eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese wurden von den Unbekannten durchsucht. Dabei öffneten sie auch mehrere Schranktüren und Schubladen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell