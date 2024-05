Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Horstmar (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (14.05.) gegen 18.40 Uhr auf der L 570 zwischen Horstmar-Leer und Metelen/Schöppingen gekommen. Eine 65-Jährige wurde dabei schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt. Ein 19-jähriger Steinfurter fuhr mit einem BMW 316d auf der Landstraße in Richtung Horstmar-Leer. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem VW Touran, den eine 65-jährige Frau aus Ahaus (Kreis Borken) fuhr. Anschließend touchierte der BMW noch zwei weitere Fahrzeuge, die sich hinter dem VW befanden, ehe das Fahrzeug zum Stehen kam. Der VW Touran landete durch die Kollision im angrenzenden Straßengraben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 20.000 Euro. Die 65-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Steinfurter und sein 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls Steinfurter, wurden leicht verletzt. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. Die L570 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

