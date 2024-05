Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörlenbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (30.04.2024, 19.00 Uhr) und Mittwochmorgen (01.05.2024, 08.30 Uhr) kam es in der Fürther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf Höhe der Hausnummer 10, am rechten Fahrbahnrand, geparkten grauen Mazda Kombi. Dieser war zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Reisen abgestellt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Mazda entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der vorliegenden Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Berichterstatter: POK'in Bürner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell