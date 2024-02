Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (05.02.2024) stahl ein noch Unbekannter zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr ein Pedelec der Marke Scott, das vom Besitzer in der Friedenstraße Höhe Hoheckstraße in Eltingen an einen Laternenmast angeschlossen worden war. Das Fahrrad ist auffällig schwarz-neongrün und mit einem Carbon-Rahmen ausgestattet. Es hat einen Wert von etwa 6.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

