POL-LB: Sindelfingen: 13.500 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitag (26.01.2024) 18.00 Uhr und Montag (29.01.2024) 09.00 Uhr in der Straße "Am Hirnach" in Sindelfingen ereignete. Im Bereich der Zufahrt zu einem Baumarkt stand ein Mercedes am Straßenrand geparkt. Dieser wurde von einem noch unbekannten Fahrzeuglenker gestreift, so dass die gesamte linke Fahrzeugseite des Mercedes beschädigt wurde. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend jedoch fort. Eventuell könnte es sich beim dem Verursacherfahrzeug um einen LKW handeln. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 13.500 Euro geschätzt.

