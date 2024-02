POL-KN: (Sulz a.N.-Mühlheim/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Uhlandstraße - weißer Transporter beschädigt Zaun - Polizei sucht Zeugen (02.02.2024)

Zimmern o.R. (ots) - Am Freitag, im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, ist es auf dem Kundenparkplatz des Marktes "Action" in der Straße "Steinhäuslebühl" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bei einem Parkvorgang einen dort abgestellten Land Rover Evogue. Anschließend ...

mehr