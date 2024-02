Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Seedorf/ Lkr. Rottweil) Bildschirm des Spurführsystems aus Traktor gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (31.01.-02.02.2024)

Dunningen-Seedorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10.00 Uhr, und Freitag, 9.45 Uhr haben unbekannte Täter auf einem Hof in Seedorf einen Bildschirm sowie die dazugehörige Antenne des Spurführsystems aus einem verschlossenen Traktor gestohlen und einen Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro angerichtet. Die Täter begaben sich auf den Hof in der Freudenstädter Straße, öffneten das Führerhaus des Traktors und montierten den Bildschirm sowie die Antenne der Marke John Deere ab. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

