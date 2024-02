Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (115) Versammlungsgeschehen am Samstag (03.02.2024) - Verkehrshinweise

Am Samstagnachmittag (03.02.2024) findet in der Nürnberger Innenstadt eine stationäre Versammlung statt. Möglicherweise kann es in diesem Zusammenhang zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Versammlung findet im Zeitraum von 16:00 Uhr - Bis 18:00 Uhr stationär im Bereich des Nürnberger Kornmarktes statt. Neben dem Kornmarkt sind der östliche Teil der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße und der Hallplatz als Versammlungsort ausgewiesen.

Aufgrund der möglicherweise hohen Teilnehmerzahl kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im genannten Zeitraum zu temporären Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr kommt.

Fahrzeugführer werden gebeten die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit den Versammlungsbereich weiträumig zu umfahren.

