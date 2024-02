POL-MFR: (112) Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Erlangen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (31.01.2024) soll in der Nürnberger Altstadt ein Autofahrer einen Passanten (53) ins Gesicht geschlagen haben. Jetzt ermittelt die Polizei gegen Unbekannt und sucht Zeugen des Vorfalls. Seinen Angaben zufolge war der 53-Jährige gegen 19:00 Uhr zu Fuß in der Augustinerstraße unterwegs, als ein mutmaßlich schwarzer Audi A 6 aus dem Parkhaus Augustinerhof kam und sehr knapp an ihm ...

mehr