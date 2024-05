Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Rennradfahrer kollidiert seitlich mit Traktorengespann

Steinfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend (15.05.) gegen 18.50 Uhr in Veltrup gekommen. Ein 30-Jähriger und eine 33-Jährige fuhren mit ihren Rennrädern auf der Straße Haardamm von der Horstmarer Straße kommend in Richtung Leerer Straße. In Höhe der Anschrift Veltrup 10 kam ihnen ein Traktor mit angehängter Maisdrille entgegen. Als die Radfahrer mit dem Traktorengespann auf gleicher Höhe waren, kollidierte der Steinfurter nach ersten Ermittlungen seitlich mit der Maisdrille und stürzte mit seinem Rennrad. Die hinter ihm fahrende Steinfurterin stürzte anschließend über den 30-Jährigen. Der Steinfurter wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Traktorengespanns, ein 57-jähriger Wettringer, blieb unverletzt. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachsachen von geschätzt etwa 650 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell