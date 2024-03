POL-NI: Stolzenau - Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Hoya sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 26.03.2024 zwischen 6:30 Uhr und 14:45 Uhr ereignete. Ein 58-Jähriger aus Nienburg parkte seinen blauen Ford auf dem Famila-Parkplatz an der Weserstraße in Nienburg. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Schäden vorne rechts fest, die zuvor noch nicht da gewesen seien. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro ...

mehr