POL-RTK: Cannabis aufgefunden - 26-Jähriger vorübergehend festgenommen +++ Fahrrad von Fahrzeuggepäckträger gestohlen +++ Sachbeschädigung an der Sporthalle

Cannabis aufgefunden - 26-Jähriger vorübergehend festgenommen, Eltville, Roßpfad, Dienstag, 28.05.2024, 16:45 Uhr

(he)Gestern wurde in Eltville nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im Grünstreifen eines Supermarktparkplatzes Cannabis aufgefunden. Ein 26-Jähriger, der die Drogen dort mutmaßlich abgelegt hatte, wurde vorübergehend festgenommen. Gegen 16:45 Uhr erhielt die Polizei einen entsprechenden Hinweis und suchte die Örtlichkeit an der Anschrift "Roßpfad" auf. Nachdem die Drogen, abgelegt in der Bepflanzung durch die Streife aufgefunden werden konnten, ergaben sich schnell Hinweise auf den mutmaßlichen "Besitzer". Dieser saß nur unweit von der Fundstelle. Eine Überprüfung ergab, dass der Eltviller in der Vergangenheit schon hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde durch eine Richterin eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Festgenommenen durchgeführt. Hierbei konnten keine weiteren relevanten Beweismittel aufgefunden werden. Nachdem auf einer Polizeidienststelle die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt worden waren, wurde der Mann wieder entlassen.

Fahrrad von Fahrzeuggepäckträger gestohlen, 65307 Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Dienstag, 28.05.2024, 06:50 bis 14:00 Uhr

(jg)Am Montag, den 28.05.2024 nutzen dreiste Diebe die Vormittags- und Mittagszeit, um im Martha-von-Opel-Weg in Bad Schwalbach ein Fahrrad von einem Fahrzeuggepäckträger zu stehlen. Der oder die Täter gingen an den Heckgepäckträger des silbernen Renault heran und überwanden auf bislang unbekannte Art und Weise das Schloss, mit welchem das Rad an dem Träger gesichert war. Im Anschluss hoben sie das Fahrrad herunter und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Wert des Rades beläuft sich auf ca. 3.500EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Sachbeschädigung an der Sporthalle,

65346 Eltville am Rhein, Bachhöller Weg, Freitag, 24.05.2024, 09:00 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 10:30 Uhr

(jg)Über das Wochenende von Freitag, den 24.05.2024 bis Montag, den 27.05.2024 beschmierten unbekannte Täter eine Eingangstür zur städtischen Sporthalle. Der oder die Täter sprühten an eine der Eingangstüren der Sporthalle ein Graffiti und beschädigten weiterhin Teile der Außenfassade. Dadurch wurde ein Sachschaden von ca. 2.000EUR verursacht. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Polizei in Eltville bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

