POL-RTK: Frontalzusammenstoß - Fahrerin eingeklemmt +++ Fahrzeugdiebstahl +++ Gefährliche Körperverletzung auf offener Straße

1. Frontalzusammenstoß - Fahrerin eingeklemmt, Lorch, Bundesstraße 42, Montag, 27.05.2024, 06.40 Uhr

(ro)Am Montagmorgen wurden bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 42 bei Lorch vier Insassen zum Teil schwer verletzt, eine Fahrerin wurde eingeklemmt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 46-jährige Frau aus Lorch mit ihrem grauen Opel Zafira die Bundesstraße 42 in Richtung Rüdesheim. Hier überholte sie trotz Verbots einen vorausfahrenden Lkw und übersah einen weißen VW Kombi, der ihr entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Hierbei wurde die 46-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der VW war mit vier Insassen besetzt, hier wurden der 36-jährige Fahrer schwer und zwei Mitfahrer leicht verletzt. Drei der Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Insasse des VW konnte ambulant von einem Rettungswagen behandelt werden. Der vierte Insasse sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrbahn war in beide Richtungen für etwa zwei Stunden gesperrt. Die beiden verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Lkw wurde aufgrund des Zusammenstoßes seitlich leicht beschädigt und konnte seine Fahrt aber fortsetzten. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf über 25.000 Euro geschätzt.

2. Fahrzeugdiebstahl, Taunusstein, Seitzenhahn, Hellebergstraße, Sonntag, 26.05.2024, 22.00 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 07.00 Uhr

(jg)In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte ein hochwertiges Fahrzeug im Taunussteiner Ortsteil Seitzenhahn und entkamen unerkannt. Am Sonntagabend stellte der 67-jährige Besitzer seinen blauen Porsche Macan ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hellebergstraße in Höhe der Hausnummer 9 ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Kfz zurückkehrte, war dieses nicht mehr aufzufinden. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Kennzeichen "RÜD-AM 435" an dem Porsche angebracht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-140 zu melden.

3. Gefährliche Köperverletzung auf offener Straße, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Montag, 27.05.2024, 22.30 Uhr (jg)Am Montag kam es in Rüdesheim in den späten Abendstunden gegen 22:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ersten Ermittlungen zufolge war ein verbaler Streit in einer Gartenanlage ursächlich. Der 45-jährige Beteiligte versuchte sich dem Streit zu entziehen und rannte auf die Geisenheimer Straße. Dort holte ihn sein Kontrahent ein und schlug ihm mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Nachdem der Geschlagene am Boden lag, trat der Aggressor mit dem Fuß nach ihm. Durch einen Zeugen wurde die Polizei verständigt. Diese konnte den Täter festnehmen und stellte einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille fest. Er wurde für eine Blutentnahme mit auf die Polizeistation Rüdesheim genommen. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, wies jedoch keine ernsthaften Verletzungen auf und wurde vor Ort wieder entlassen.

