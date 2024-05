POL-RTK: Tatverdächtiger nach Messerangriff in Bus in Untersuchungshaft +++ Randalierer beschädigt Autos +++ Vermeintliche Handwerker bestehlen Senior +++ Mit Ast geschlagen +++ Schwerer Unfall

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Tatverdächtiger nach Messerangriff in Bus in Untersuchungshaft, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Donnerstag, 23.05.2024, 14:00 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen.

(fh)Der am Donnerstagnachmittag in Bad Schwalbach nach einem Massenangriff festgenommene Mann wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Gegen den polnischen Staatsangehörigen wird mittlerweile wegen des versuchten Mordes ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige vor der Tat abfällige Äußerungen bezüglich der syrischen Herkunft des Geschädigten getätigt haben. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Tathergang dauern an. Darüber hinaus ist der Festgenommene nicht wie zunächst berichtet 65, sondern 55 Jahre alt. Wir bitten dies zu entschuldigen.

2. Randalierer beschädigt mehrere Fahrzeuge samt Streifenwagen, Eltville, Bahnhofstraße, Freitag, 24.05.2024, 15:05 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag nahm die Polizei einen Randalierer in Gewahrsam, nachdem dieser mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte. Gegen 15:05 Uhr erreichten die Polizeistation Eltville mehrere Mitteilungen über den Mann, welcher am Eltviller Bahnhof gegen Autos treten würde. Noch während die zum Bahnhof gerufene Streife parkte, trat der Mann auch gegen den Streifenwagen und beschädigte diesen. Die Beamten nahmen den 48-jährigen umgehend fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Der verursachte Schaden an mindestens vier Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

3. Vermeintliche Handwerker bestehlen Senior, Aarbergen-Daisbach, Gustav-Adolf-Straße, Samstag, 25.05.2024, 13:30 Uhr

(fh)Am Samstagmittag haben dreiste als Handwerker getarnte Betrüger versucht in Aarbergen-Daisbach ihre Dienste anzubieten. Zwar waren sie bei einem Senior zunächst abgeblitzt, an Beute gelangten sie trotzdem. Um 13:30 Uhr klingelten die Täter bei einem Anwohner in der Gustav-Adolf-Straße und boten ihm ihre Dienste in Form von Reparaturarbeiten am Garagendach an, mit welchen sie teilweise schon begonnen hatten. Der Bewohner, welcher keine Arbeiten in Auftrag gegeben hatte, schaltete schnell, lehnte das Angebot ab und unterband weitere Arbeiten. Mit der Dreistigkeit der Männer hatte er aber wohl zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet. So gewährte er den Männern für einen kurzen Augenblick Einlass, nachdem diese ihn um ein Glas Wasser baten. Es kam, wie es kommen musste, nur wenige Minuten später fehlte nicht nur von den Männern, sondern auch von mehreren Hundert Euro Bargeld aus der Küche jede Spur.

Es soll sich um eine Gruppe von fünf Männern gehandelt haben, die in zwei weißen Transportern mit mutmaßlich polnischen Kennzeichen unterwegs waren.

Hinweise in der Sache werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Mit Ast geschlagen,

Idstein, Am Weißen Stein, Freitag, 24.05.2024, 14:40 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde ein Mann in Idstein nach einem Streit von einem Unbekannten mit einem Ast geschlagen und verletzt. Nach Angaben mehrerer Zeugen kam es in der Straße "Am Weißen Stein" zwischen dem Geschädigten, einem 50-jährigen Idsteiner und einem Kind sowie einem Erwachsenen zu einem Streitgespräch. Plötzlich habe sich ein weiterer Mann eingemischt und den Idsteiner mit einem Ast auf den Kopf geschlagen. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten und 1,80 m großen Mann mit kurzem Vollbart gehandelt haben. Er habe einen dunkleren Teint gehabt und ein beige-kariertes Hemd getragen.

Hinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

5. Fahrräder aus Garage gestohlen,

Geisenheim-Marienthal, An den Drei Weisen, Samstag, 25.05.2024, 21:00 Uhr bis Sonntag, 26.05.2024, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag waren Fahrraddiebe im Geisenheimer Stadtteil Marienthal unterwegs. Am Sonntagmorgen stellte ein Anwohner aus der Straße "An den Drei Weisen" fest, dass Unbekannte über Nacht das Gartengrundstück des Mehrfamilienhauses betreten und von dort aus eine angrenzende Garage aufgehebelt hatten. Aus dieser wurden im Anschluss unbemerkt zwei Elektrofahrräder entwendet, deren Wert sich auf etwa 6.500 Euro summiert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

6. Mehrere Verletzte nach Kollision mit Baum, Niedernhausen, Lochmühle, Landesstraße 3026, Sonntag, 26.05.2024, 19:20 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurden bei einem schweren Unfall auf der L 3026 bei Niedernhausen 4 Insassen zum Teil schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 20-jähriger Hünstettener mit seinem BMW i1 und drei Mitfahrerinnen in Alter von 17 bis 18 Jahren die L 3026 von Niedernhausen nach Idstein. Vor der Einmündung Lochmühle kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Böschung und prallte sowohl gegen einen Baum als auch gegen einen Mast. Der BMW drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen, die weiteren Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde leicht, die Mitfahrerinnen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war in beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt. Der BMW, an dem ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

