POL-RTK: +++Veranstaltung Fahr zur Aar 2024+++

Bad Schwalbach (ots)

Die Bundesstraße 54 war von 09:30 Uhr an zwischen Diez und Taunusstein-Bleidenstadt für den motorisierten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die diesjährige Veranstaltung "Fahr zur Aar" wurde um 10:30 Uhr in Bad Schwalbach offiziell durch den Bürgermeister eröffnet. Bei bestem Wetter war die Veranstaltung außerordentlich gut besucht. Die Teilnehmerzahl wurde seitens des Veranstalters auf 6000 Teilnehmer geschätzt. Den größten Anteil machten die Fahrradfahrer, davon in der Mehrzahl Pedelecs, aus.

Drei Kraftfahrzeuge wurden im abgesperrten Bereich gemeldet. Diese haben jedoch die Bundesstraße an der nächsten Möglichkeit verlassen, sodass es zu keinen Zwischenfällen kam.

Nach Rücksprache mit dem DRK wurden sieben Teilnehmer mit leichteren Verletzungen behandelt. Im Rahmen des Aktionsraums "schwächere Verkehrsteilnehmer" wurde ca. 50 Präventivgespräche mit Fahrradfahrern hinsichtlich der Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge, sowie dem Umgang mit Pedelecs geführt.

Um 18:00 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben und die Fahrbahn nach der Streckenkontrolle durch die Polizei wieder freigegeben.

