Polizei Bonn

POL-BN: Nach Hundebiss in Pützchen/Bechlinghoven: 40-Jähriger musste im Krankenhaus behandelt werden - Polizei bittet um Hinweise zu unbekanntem Hund

Bonn (ots)

Am Sonntag (31.03.2024) wurde ein 40-jähriger Fußgänger in Pützchen/Bechlinghoven von einem herrenlosen Hund gebissen und nicht unerheblich verletzt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ereignete sich das Geschehen gegen 15:10 Uhr auf der Holtorfer Straße. Der Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt von der Maarstraße kommend in Richtung Ennertbad auf dem Gehweg unterwegs, als ihm ein großer Hund, ähnlich einem Rottweiler, entgegenkam. Der Hund trug ein silbernes Kettenhalsband und eine Leine, die er hinter sich herzog. Der Hund attackierte den 40-Jährigen unmittelbar und biss ihn mehrfach in Hände und Handgelenke. Als das Tier von ihm abließ und in Richtung Beuel weiterlief, kam dem Geschädigten eine Passantin zur Hilfe. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte weder der Hund gefunden noch ein Hundehalter festgestellt werden. Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 nun um Hinweise.

Wer Angaben zu Hund oder Halter geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell