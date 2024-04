POL-BN: Polizeiliche Kriminalstatistik 2023: Leichter Kriminalitätsrückgang in Bonn und der Region

Bonn (ots) - Am Dienstag, 02.04.2024, wurde der Bonner Polizei ein Wohnungseinbruch auf dem Bonner Heiderhof gemeldet. In der Zeit von 9 Uhr bis 19.30 Uhr hatten bislang Unbekannte den Garten eines Einfamilienhauses am Eschenweg betreten. Dort brachen sie ein Fenster des Gebäudes auf, stiegen in das Haus ein und durchsuchten die Zimmer nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verließen sie unerkannt den Tatort. ...

mehr