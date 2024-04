Polizei Bonn

POL-BN: Tageswohnungseinbruch auf dem Bonner Heiderhof

Bonn (ots)

Am Dienstag, 02.04.2024, wurde der Bonner Polizei ein Wohnungseinbruch auf dem Bonner Heiderhof gemeldet. In der Zeit von 9 Uhr bis 19.30 Uhr hatten bislang Unbekannte den Garten eines Einfamilienhauses am Eschenweg betreten. Dort brachen sie ein Fenster des Gebäudes auf, stiegen in das Haus ein und durchsuchten die Zimmer nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verließen sie unerkannt den Tatort.

Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die im Zusammenhang mit dem Geschehen stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk13.bonn@bonn.polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

