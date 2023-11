Wald-Michelbach (ots) - In der Nacht von Samstag (18.11) auf Sonntag (19.11.) brachen zwischen 21:30 Uhr und 08:00 Uhr Kriminelle in ein Auto in der Hauptstraße Süd in Unter-Schönmattenwag ein. Bei dem Auto handelte es sich um einen Ford C-Max. Aus dem Auto wurde ein Paket gestohlen. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist aktuell unklar. Der Schaden liegt aktuellen Erkenntnissen zufolge bei circa 170 Euro. Die ...

mehr