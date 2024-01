POL-NMS: 240130-2-pdnms: Eckernförde: Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Felde ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - In der ländlichen Gemeinde Felde am Westensee kam es am vergangenen Wochenende zu 3 Wohnungseinbruchtaten in Einfamilienhäuser. Am Freitag (26.01.2024) waren zwei Einfamilienhäuser in der Raiffeisenstraße betroffen. Dort drangen im Tatzeitraum 15.00 - 19.00 Uhr bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters ...

