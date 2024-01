Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240129-2-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach mehreren Einbrüchen in Felde gesucht

Felde ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der ländlichen Gemeinde Felde am Westensee kam es am vergangenen Wochenende zu 3 Wohnungseinbruchtaten in Einfamilienhäuser.

Am Freitag (26.01.2024) waren zwei Einfamilienhäuser in der Raiffeisenstraße betroffen. Dort drangen im Tatzeitraum 15.00 - 19.00 Uhr bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters bzw. einer Terrassentür in die tatbetroffenen EFH ein. Auf der Suche nach stehlenswerten Wertsachen durchwühlten die Wohnungseinbrecher in beiden EFH Schränke und Kommoden. Angaben zum Stehlgut können noch nicht gemacht werden.

Ein dritter Wohnungseinbruchdiebstahl ereignete sich dann am Samstag (27.01.2024) gegen 18.15 Uhr. In diesem Fall war ein EFH in der Straße Tanneneck betroffen. Hier wurde zunächst erfolglos an einer Terrassentür gehebelt. Danach gelang dann das Eindringen in das EFH durch das Aufhebeln eines Kellerfensters. Nach dem Eindringen in das EFH wurden auch hier Schränke und Kommoden nach Wertsachen durchsucht. Gegen 18.15 Uhr kam der Bewohner des tatbetroffenen EFH mit seinem Pkw nach Hause. Beim Einfahren in das Carport bemerkte der Geschädigte Taschenlampenschein im Haus und sah wenig später eine aus dem EFH kommende männliche Person in Richtung Raiffeisenstraße und weiter in Richtung Pommernweg davon rennen. Die flüchtende Person war dunkel gekleidet und hatte die Kapuze eines Hoodie sowie eine Basecap auf. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Flüchtenden.

Zur Tataufklärung bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Hat jemand in den benannten Tatzeiträumen im jeweiligen Tatortbereich Raiffeisenstr. / Tanneneck oder angrenzenden Straßen Beobachtungen gemacht, welche tatrelevant sein könnten? Relevant wäre u.a. der Hinweis auf einen abgestellten / geparkten ortsfremden Pkw.

Sofern Anwohner aus den benannten Tatortbereichen oder anliegender Straßenzüge Überwachungskameras installiert haben, wird um Prüfung gebeten, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, welche sich unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Rendsburger Polizei unter der Rufnummer 04331-208450 entgegen.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell