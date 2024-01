POL-NMS: 240126-1-pdnms Gettof (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Die Polizei sucht Zeugen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots) - Am 24.01.2024, zwischen 17:00 Uhr und 20:20 Uhr, kam es an der Anschrift "Nierott" in Gettorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Wohnhauses auf, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Im Anschluss ...

