Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240125-2-pdnms Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Die Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots)

Am 24.01.2024, zwischen 17:00 Uhr und 20:20 Uhr, kam es an der Anschrift "Nierott" in Gettorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Wohnhauses auf, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen.

Im Anschluss durchsuchten sie Zimmer, Schubladen und Schränke und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Schmuckstücke.

Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die in dem genannten Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04351-89212 600 oder bei anderen Polizeidienststellen zu melden.

Sofern Anwohner der genannten Anschrift Überwachungskameras installiert haben, wird um Prüfung gebeten, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, die sich im tatrelevanten Zeitraum unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell