POL-NMS: 220123-1-pdnms Neumünster: Die Polizei sucht Zeugen nach Raub

Neumünster (ots) - Am 20.01.2024, zwischen 09:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Wasbeker Straße in Neumünster, im Bereich der Hausnummern 140 bis 150, zu einem Einbruch in eine Wohnung im Hochparterre. Unbekannte Täter verschafften sich über den Balkon Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten Zimmer ...

