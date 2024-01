Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240124-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 24.01.2024 gegen 07.45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rendsburger Straße in Eckernförde, ein Fahrradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem PKW flüchtig.

Eine 42 jährige Eckernförderin befuhr mit ihrem blauen Dacia die Rendsburger Straße aus Richtung Lornsenplatz kommend in Richtung Rendsburg. Auf Höhe des Windebyer Weges bog sie nach rechts in den Windebyer Weg ab. Ein männlicher Fahrradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Rendsburger Straße in Richtung Lornsenplatz auf seinem unbeleuchteten Fahrrad.

Als sich der Dacia auf Höhe des Radweges beim Abbiegevorgang befand, fuhr der Fahrradfahrer in die Fahrertür des Dacia.

Die Fahrerin des Dacia hielt sofort an, sah dann aber, wie der Radfahrer mit dem Rad weiterfuhr und flüchtete.

Ob der Radfahrer bei dem Zusammenstoß verletzt wurde ist unbekannt, zum Unfallzeitpunkt trug der Mann auf dem Fahrrad eine dunkle Jacke und einen hellen Kapuzenpullover darunter.

An dem PKW Dacia entstand ein Sachschaden.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den flüchtenden Radfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell