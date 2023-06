Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0373--Fünfjähriger erwischt Autoaufbrecher--

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Plantage Zeit: 18.06.23, 11.10 Uhr

Ein Autoaufbrecher wurde am Sonntagvormittag von einem Vorschulkind dabei ertappt, wie er die Scheibe eines in der Plantage in Findorff geparkten Wagens zerschlug.

Der Fünfjährige lief sofort zu seiner Mutter und weiteren Erwachsenen und berichtete von seinen Beobachtungen. In der Folge konnte der Autoknacker von einem 45-Jährigen bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife festgehalten werden. Der 42 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er hatte nur Kleingeld aus dem Auto entwendet. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das aufmerksame Verhalten des Jungen und das couragierte Eingreifen des Zeugen. Zeitgleich appelliert die Polizei daran, sich niemals selbst in Gefahr zu bringen. Häufig reicht es bereits, sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung zu merken und sofort die 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell