POL-HB: Nr.: 0374 --Ermittlungserfolg nach aufsehenerregendem Juweliereinbruch

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 25.03.23 - 27.03.23

Nachdem Einbrecher im März in einem Einkaufszentrum in Huchting mehrere Wände aufstemmten, bis sie schließlich ein Juweliergeschäft erreichten und dort Beute machten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 198, verzeichnete die Polizei Bremen einen Erfolg. Die Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten Ende vergangener Woche die Wohnungen der mutmaßlichen Täter und stellten wichtiges Beweismaterial sicher.

Die Eindringlinge hebelten zunächst die Eingangstür eines Friseurgeschäftes des Centers in der Straße Alter Dorfweg auf. Im Salon durchbrachen sie die Zwischenwand zu einem Schlüsselservice und von dort wiederum begaben sich die Diebe brachial in ein benachbartes Reisebüro. Auch hier war noch nicht Schluss und es ging weiter durch ein Reformhaus, das schließlich an einem Juweliergeschäft grenzte. Mit einem Bohrer wurde auch die Wand so beschädigt, dass man an die Vitrinen des Juweliers gelangen und Schmuck erbeuten konnte.

Nach der Auswertung von Zeugenaussagen, kriminaltechnischen Untersuchungen und weiteren Bausteinen polizeilicher Ermittlungsarbeit, führte die Spur zu drei Bremern im Alter von 17, 19 und 32 Jahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse, die Ende vergangener Woche vollstreckt wurden. Hierbei stellten die Polizistinnen und Polizisten umfangreiche Beweismittel, wie Werkzeuge, Laptops, Schmuck und Bargeld sicher. Das Trio wurde mit zur Wache genommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Prüfung von Haftgründen wie Wiederholungsgefahr oder Fluchtgefahr verlief zunächst negativ.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen und die Auswertungen und Untersuchungen der beschlagnahmten Sachen dauern an.

