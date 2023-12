Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Nach Raubüberfall auf Seniorin - Handtaschen-Finder gesucht

Duisburg (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin am 19. November an der Mündelheimer Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5653540) ist die Handtasche der 86-Jährigen wieder aufgetaucht. Eine etwa 20-Jährige gab sie in Begleitung ihrer Mutter und eines Hundes am Samstag (2. Dezember) bei der Frau ab. Sie hatten die Tasche im Bereich Meister-Arenz-Straße / Angerhauser Straße gefunden - ohne Bargeld und EC-Karte. Ihre Personalien hatten die ehrlichen Finder nicht hinterlegt. Die Polizei Duisburg sucht daher die beiden Duisburgerinnen als Zeugen und bittet Mutter und Tochter, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

