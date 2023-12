POL-DU: Dellviertel: Unbekannte stehlen Reinigungskraft das Trinkgeld

Duisburg (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten Polizisten am Mittwochabend (29. November, 19:10 Uhr) in einem Pkw zahlreiche Knallkörper. Als die Beamten einen VW Golf auf der Weseler Straße in Höhe des Willy-Brandt-Rings kontrollierten, entdeckten sie hinter dem Beifahrersitz eine weiße Plastiktüte. Nach dem Inhalt befragt, antworteten der Fahrer und der Beifahrer (beide 19), dass sich Lebensmittel in der ...

mehr