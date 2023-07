Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg/Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

Den Fahrer eines blauen oder türkisen Autos sucht die Polizei in Dülmen nach einem Unfall, der sich am Donnerstag (27.07.) auf dem Parkplatz des Penny-Marktes ereignet hat. Eine 54-jährige Dülmener wollte nach ihren Einkauf gegen 13.20 Uhr ihre Tasche auf dem Beifahrersitz abstellen. Zur gleichen Zeit für das blaue oder türkise Auto neben ihr in die Parklücke und erfasste die Frau. Nach dem Unfall setzte sich die Dülmenerin vor Schreck in ihr Auto. Auch der Autofahrer blieb in seinem Auto sitzen. Einige Minuten später verließ er sein Auto und ging einkaufen. Die Dülmenerin fuhr zunächst nachhause. Später erstattet sie Anzeige bei der Polizei. Zum Autofahrer kann lediglich gesagt werden, dass er ca. 60-70 Jahre alt war und hellgraues oder weißes Haar hatte. Zeugen oder der Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell