POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bitburg (ots) - Derzeit brennt auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Bitburg eine größere Industriehalle. Es kommt zu einer extremen Rauchentwicklung. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und DRK sind bereits vor Ort. Anwohner in den umliegenden Ortschaften werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Ermittlungen und der Einsatz dauern an.

