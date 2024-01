Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240129-1-pdnms Hungriger Einbrecher in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eckernförder Straße in Rendsburg überraschte am 27.01.24 gegen 00.05 Uhr einen Einbrecher in seiner Küche, obwohl der Wohnungsinhaber nur weniger Meter weiter im Wohnzimmer saß.

Der Mieter hörte gegen 00.05 Uhr Geräusche aus der Küche und schaute nach. In der Küche saß ein fremder Mann am Küchentisch und ließ sich gerade den Käsekuchen vom Nachmittag schmecken. Der Wohnungsinhaber sprach den Mann an, dieser flüchtete daraufhin umgehend aus der Küche und stieg aus einem Schiebefenster im ersten Stock. Der Einbrecher lief dann über das Dach, anschließend weiter in Richtung Seekenbek.

Der Mieter rief die Polizei, eine Fahndung im Nahbereich verlief jedoch negativ.

Bei dem flüchtigen Einbrecher handelte es sich um einen Mann, dieser war ca. 180 cm groß, er hatte dunkle Haare und einen Vollbart, bekleidet war er mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Hose.

Außer dem Diebstahl des Käsekuchens wurden keine weiteren Gegenstände gestohlen.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe machen können, wer kann Hinweise zu dem hungrigen Einbrecher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

