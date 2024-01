Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung entpuppt sich als Unfallflucht

Weimar (ots)

Am späten Montagabend wurde der Polizei eine Sachbeschädigung im Eisfeld gemeldet. Hier sollte eine Lampe an der Hausfassade eines Restaurants beschädigt worden sein. Erste Ermittlungen vor Ort brachten schnell die Erkenntnis, dass es sich um eine Unfallflucht handelt muss, da am Ereignisort Glasscherben zwischen dem herunter gefallenen Putz der Hauswand festgestellt wurden. Der entstandene Schaden lässt auf einen Bus als Verursacherfahrzeug schließen. Neben dem Sachschaden an der Hausfassade und der Laterne in Höhe von etwa 700 Euro muss auch der Unfallverursacher Schäden davongetragen haben. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug selber machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

