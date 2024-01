Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Landesweite Bauernproteste im Saarland

Polizei zieht positive Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Montag (08.01.2024) fand der vom Bauernverband des Saarlandes angekündigte Protest am Saarbrücker Schloss statt. Der Kundgebung war eine Sternfahrt mit mehr als 1.000 Traktoren zum Saarbrücker Schloss vorausgegangen. Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsstörungen und der Vielzahl an Versammlungsteilnehmenden war die Polizei zur Bewältigung der Lage mit starken Kräften im Einsatz.

Die Anfahrt zu der angemeldeten Kundgebung setzte bereits in den frühen Morgenstunden ein und wurde teilweise von lokalen Blockaden im Bereich von Autobahnanschlussstellen, vornehmlich im Nordsaarland und dem St. Wendler Raum, begleitet.

Nach Zusammenschluss der Landwirte an verschiedenen Örtlichkeiten im gesamten Saarland fuhren diese in Kolonnen zu den drei vom Anmelder vorgesehenen Startpunkten der Sternfahrt.

Durch die teilweise bis zu 600 Fahrzeuge starken Kolonnen kam es landesweit zu teils erheblichen Verkehrsstörungen und Stauungen. Es ist jedoch hervorzuheben, dass sich alle Landwirte an die vorherigen Absprachen gehalten hatten und sich sehr kooperativ verhalten haben.

Lediglich im Bereich der BAB 620 in Höhe der Wilhelm-Heinrich-Brücke blockierte kurz vor Beginn der Kundgebung eine Gruppe Motorradfahrer die Autobahn. Diese machten jedoch nach einer kurzen Ansprache durch die Polizei die Fahrbahn wieder frei und wurden einem Parkraum zugewiesen.

Mit Rücksicht auf die Vielzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der damit einhergehenden schwierigen Parkraumsituation begann die Kundgebung am Saarbrücker Schloss, an der sich in der Spitze etwa 3.000 Personen beteiligten, mit einiger Verspätung.

Nach Abschluss der durchweg friedlichen Kundgebung begaben sich alle Teilnehmenden individuell auf den Heimweg. Hierbei kam es gerade im Bereich der Landeshauptstadt anfangs zu teils erheblichen Verkehrsstörungen, die sich nach und nach auflösten.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell