POL-BN: Verfolgungsfahrt in der Bonner Innenstadt - Polizei fahndet nach flüchtigem Fahrer

Bonn (ots)

Am frühen Morgen des 04.04.2024 wollten Beamte der Polizeiinspektion 1 auf der Kennedybrücke in Bonn einen Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens und beschleunigte seinen Pkw. Er flüchtete durch die Bonner Innenstadt. In der Straße Am Wichelshof verlangsahmte er seine Fahrt und zwei Personen flüchteten fußläufig aus dem Pkw. Der Pkw rollte führerlos gegen eine Grundstücksmauer und verursachte dort leichten Sachschaden. Der Beifahrer konnte durch die Polizeibeamten umgehend gestellt werden. Nach dem Fahrer wird weiter gefahndet. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw wurde durch die Polizei beschlagnahmt. (TC)

