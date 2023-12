POL-PDWIL: Zeugen und Geschädigte gesucht

Prüm (ots) - Am Morgen des 20.12.2023 brachen unbekannte Täter zwischen 09:00 und 13:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Von-Bendeleben-Straße in Niederprüm ein. Aus der im Obergeschoss gelegenen Wohnung wurden Schmuck, Uhren, Bargeld und ein Saxophon im Koffer mit einem besonders hochwertigen Mundstück entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Personen, welche im ...

