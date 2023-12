Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Gerolstein (ots)

Am 19.12.2023 gegen 13:30 Uhr verbrannten zwei 39- und 50-jährige Verantwortliche im Rahmen von Renovieurngsarbeiten in einem Anwesen "Im Runnenwieschen" in Gerolstein ausgebauten Laminatboden.

Hierzu warfen sie die Lamniatbretter in einen offenen Kamin im Anwesen.

Diese Form der Vernichtung stellt eine illegale und umweltgefährdende Abfallbeseitigung dar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell